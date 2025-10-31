"Казахстан – территория академических знаний". Казахстан придает приоритетное значение развитию человеческого капитала и интеграции в мировое образовательное пространство, передает BAQ.KZ.

В стране ведется работа по формированию экосистемы знаний и инноваций, в которой университеты играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития. Казахстан открыт к международному сотрудничеству и взаимодействию с партнерами в сфере науки и образования. Форум стратегических партнеров стал платформой для обсуждения актуальных вопросов развития образования, науки и технологий. Президент Университета Minerva Бен Нельсон подчеркнул важность этих инициатив.

Казахстан формирует новую модель образования в эпоху искусственного интеллекта. Президент Университета Minerva Бен Нельсон отметил, что инициатива Казахстана по созданию университета искусственного интеллекта отражает стратегическое и прогрессивное видение страны.

"Minerva начала строить то, что мы называем первым университетом пост-ИИ эпохи", — сказал он.

По его словам, этот проект способен вывести Казахстан в число лидеров в области ИИ-образования.

Бен Нельсон подчеркнул, что будущий ИИ-университет должен не только изучать искусственный интеллект, но и использовать его в самом процессе обучения:

"Искусственный интеллект не просто изучают, а используют в самом процессе обучения. Он помогает каждому студенту учиться по-своему: анализирует сильные и слабые стороны, подбирает материалы, строит индивидуальный план обучения. Преподаватель при этом не исчезает — наоборот, становится наставником, который учит мыслить, понимать логику машин и применять технологии с умом и человечностью", - подчеркнул он.

По его словам, Казахстан обладает всеми предпосылками для реализации такого проекта: молодым, амбициозным обществом, открытым к инновациям правительством и сильной образовательной базой. Это позволит стране стать площадкой для формирования новой модели университетов, где человек и ИИ развиваются вместе, усиливая потенциал друг друга.

"Такой университет работает просто и эффективно. Большую часть рутины — расписания, проверку, анализ успеваемости — берет на себя ИИ. А люди занимаются тем, что требует мышления и творчества: проектами, исследованиями, созданием новых идей. Университет не замыкается в себе — он тесно связан с компаниями, школами, стартапами и другими вузами, чтобы студенты могли сразу видеть, как их знания применяются в реальной жизни", - отметил он.

Бен Нельсон добавил, что этот университет как живая система, которая учится вместе со своими студентами и преподавателями.