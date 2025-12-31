В уходящем году Казахстан импортирует рекордные объёмы мандаринов. За 10 месяцев 2025 года, по последним доступным данным БНС АСПиР РК, в страну ввезено 75,6 тыс. тонн мандаринов, включая танжерины и разновидность под названием сатсума, передает BAQ.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Нынешний показатель на 21% превышает уровень аналогичного периода 2024 года и является максимальным как минимум за последнее десятилетие. Хотя детальная классификация мандаринов ведётся только с 2017 года, и в 2015–2016 годах совокупные объёмы импорта схожих цитрусовых культур, включая различные гибриды, были ниже текущих значений.

При этом в денежном выражении объёмы импорта год к году снизились: с 38 млн долларов до 37 млн долларов. Соответственно, средняя стоимость одной тонны в долларах упала примерно на 20%. Повлияло ли это снижение на розничные цены, по официальным данным оценить невозможно, однако дефицита мандаринов к праздничному столу в этом году в Казахстане явно не ожидается, говорится в сообщении.