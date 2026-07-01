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Казахстан обновит 14 тысяч километров железных дорог до 2029 года. Что стоит за реформой

Сегодня 2026, 12:16
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rail-news.kz Сегодня 2026, 12:16
Сегодня 2026, 12:16
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Фото: rail-news.kz

3 тысячи километров путей за один только 2026 год. Еще 11 тысяч до 2029-го. 650 км уже сдали досрочно. Такими цифрами измеряется программа модернизации железных дорог, которую ведет Правительство. Параллельно локализуют производство вагонов и локомотивов и перестраивают вокзалы. Цель заявлена так: транзит через Казахстан должен приносить доход (сервис, ремонт, терминалы, логистику), а не просто пропускать через территорию чужие грузы.

Почему именно сейчас

Морские маршруты трясет (от Ормузского пролива до Черного моря), и мировая торговля переоценивает значение сухопутных коридоров: они менее уязвимы к блокировкам ключевых проливов. Казахстан находится в центре Евразии, на пересечении потенциальных маршрутов между Востоком и Западом, при условии, что инфраструктура способна выдержать растущий поток.

Нынешняя железнодорожная сеть строилась под другую экономическую модель, еще до независимости. Текущая программа это первая попытка перепроектировать систему под сегодняшние задачи: экспорт, связь между регионами, транзит.

Цифры, которые стоят за реформой

Валовый выпуск транспорта и складирования вырос с 4,7 трлн тенге в 2020 году до 12,2 трлн в 2025-м, в 2,5 раза за пять лет. За январь-май 2026-го уже 5 трлн, плюс 15% год к году. Железная дорога при этом обеспечивает 57% всего грузооборота страны в 2025 году.

Следующий этап программы: устранение «узких горлышек» транспортной цепочки. Пока это не сделано, транзитный потенциал остается на уровне расчетов, а не выручки.

Вагоны, локомотивы и локализация

Ставка сделана на локализацию производства, а не на импорт готовой техники. Alstom, Stadler, Wabtec заходят в страну с условием: производство и сервисное обслуживание внутри Казахстана. Заявленный уровень локализации: 35-40%.

Stadler Kazakhstan заключил с КТЖ контракт на поставку 550 пассажирских вагонов до 2030 года. «ЗИКСТО» в Петропавловске выпускает до 200 пассажирских вагонов в год. Alstom вместе с КТЖ открыл сервисные центры локомотивов в Алматы и Шу.

Отдельный вопрос: глубина локализации. Формальная сборка импортных комплектующих и полноценное производство (компонентная база, ремонтные мощности, инженерная подготовка кадров, участие казахстанских предприятий в цепочке поставок) дают разный экономический эффект для страны.

На заседании Правительства Премьер-министр поднял вопрос жалоб пассажиров на состояние вагонов и потребовал от Министерства промышленности, КТЖ и Stadler ускорить поставки с соблюдением технических требований.

Вокзалы как визитная карточка

124 вокзала в программе, 36 уже обновлены, 85 в работе. Отдельное внимание историческим комплексам: Астана-1, Алматы-2, Туркестан.

В Атырауской области программой охвачены девять объектов: строятся новые вокзалы в Сагызе, Доссоре, Аккыстау, Исатае и Курмангазы, модернизируются в Атырау, Макате, Мукыре и Жамансоре. Для нефтегазового региона железная дорога обеспечивает мобильность вахтовиков, приезжающих на месторождения из других частей страны.

Что будет определять результат

Новая инфраструктура и подвижной состав сами по себе результата не гарантируют. Дальше эти вложения нужно превратить в реальные грузопотоки, понятные маршруты для бизнеса, заказы для казахстанских заводов и улучшение сервиса для пассажиров. Показателем успеха программы станут не километры построенных путей, а скорость и надежность работы системы.

Отдельный фактор: кадры. Современная железная дорога требует не только машинистов и ремонтников, но и инженеров, аналитиков данных, специалистов по автоматизации. Подготовка кадров становится таким же условием реализации программы, как финансирование и закупки техники.

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