Казахстан обновляет миграционную политику для привлечения инвесторов и специалистов

Казахстан продолжает работу по совершенствованию миграционной политики в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.kz

Как отметила Аида Балаева, с 10 апреля 2026 года в стране введены дополнительные меры по регулированию приема иностранных граждан на постоянное проживание.

При этом Казахстан сохраняет упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов, востребованных на рынке труда, поскольку одним из ключевых приоритетов остается повышение качества человеческого капитала.

По словам Вице-премьера, для инвесторов предусмотрены отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Данные меры позволяют инвесторам в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места.

Также специальные визовые категории, включая возможность получения постоянного проживания, предусмотрены для иностранных граждан, обладающих востребованными профессиями. В их числе — нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, техники графической анимации и другие специалисты.

Всего в перечень включена 51 профессия, при этом список не является фиксированным. Он регулярно актуализируется в зависимости от потребностей экономики и по согласованию с заинтересованными государственными органами. Очередное обновление предусмотрено в рамках реализации Концепции миграционной политики до 2030 года и будет проведено до конца текущего года.

Как отметила Аида Балаева, такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения в экономике и обеспечивать привлечение действительно востребованных специалистов.

Кроме того, внедряются новые визовые режимы для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что способствует привлечению глобальных талантов и современных технологий.

Ожидается, что реализация данных мер будет способствовать притоку инвестиций, развитию новых технологий и восполнению кадрового дефицита в экономике.

Также иностранные граждане смогут въезжать в Казахстан по упрощенному порядку на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного государственного органа.

Как подчеркнула заместитель Премьер-министра, все принимаемые решения направлены на обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общества. Казахстан последовательно формирует современную, открытую и ответственную миграционную политику, создавая условия для привлечения человеческого капитала и устойчивого развития страны.