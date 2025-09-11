Казахстан улучшил свои позиции в международном рейтинге талантов IMD World Talent Ranking 2025, заняв 34-е место среди 69 стран и поднявшись на три строчки вверх по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил Центр по изучению мировой конкурентоспособности IMD 9 сентября, опираясь на данные, собранные в рамках исследования развития, привлечения и удержания человеческого капитала.

Согласно опубликованным данным, Казахстан расположился в рейтинге между Новой Зеландией (33 место) и Кипром (35 место), продемонстрировав устойчивый прогресс в сфере человеческого капитала. Главным драйвером роста стало улучшение по фактору "Инвестиции и развитие", где страна заняла 20-е место, поднявшись на три пункта. Особое внимание эксперты Института экономических исследований обратили на улучшение показателя доли женской рабочей силы — 51,5% от общего числа работников. Это позволило Казахстану занять третье место в мировом рейтинге по этому параметру, поднявшись с 12-й позиции всего за год.

Также положительную динамику показали показатели, связанные с системой образования. Так, соотношение числа учеников и учителей в начальном образовании улучшилось с 46-го до 38-го места, а в среднем образовании Казахстан сохраняет второе место в мире — со значением 8,34, что свидетельствует о высоком качестве педагогической инфраструктуры.

Кроме того, в стране наблюдается рост по факторам "Привлекательность" и "Готовность" — оба показателя улучшились на одну позицию: до 45-го и 43-го места соответственно. Особенно высоко респонденты оценили уровень справедливости правосудия (с 39-го на 26-е место) и приоритетность удержания талантов в частном секторе, где Казахстан продемонстрировал скачок с 40-го на 27-е место.

По показателю "Рост рабочей силы" в рамках фактора "Готовность" страна также совершила заметный рывок — на 17 пунктов вверх, заняв 31-е место в мире.

Мировыми лидерами рейтинга, как и в предыдущие годы, стали Швейцария, Люксембург, Исландия, Гонконг и Нидерланды. Швейцария сохраняет первую строчку уже десятилетие подряд, демонстрируя, как сочетание стабильных институтов, продуманной образовательной политики и инвестиций в человеческий капитал формирует устойчивые конкурентные преимущества. Однако даже лидеры сталкиваются с вызовами: аналитики отмечают угрозу нехватки специалистов в области STEM и сохраняющийся гендерный разрыв.