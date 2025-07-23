Казахстан установил новый рекорд и стал абсолютным лидером среди стран СНГ по скорости мобильного интернета, поднявшись на 47-е место в мире по данным Speedtest Global Index за июнь 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fiprom. Средняя скорость мобильного интернета в стране достигла 87,27 Мбит/с.

И это не просто технический рост — Казахстан уверенно обошёл такие страны, как Германия, Япония, Великобритания, Испания и даже Гонконг, что ещё недавно казалось невозможным.

Но главное — РК уверенно обогнала все страны СНГ:

Россию — в 2,3 раза (88-е место, 37,61 Мбит/с),

Беларусь — в 4,9 раза (102-е место, 17,97 Мбит/с),

Азербайджан, Армению, Молдову, Украину, Кыргызстан и Узбекистан — на десятки процентов.

Астана и Алматы также вошли в мировой рейтинг городов с самой высокой скоростью интернета. Столица Казахстана заняла 43-е место с показателем 152,95 Мбит/с, Алматы — 63-е место с 131,96 Мбит/с. Для сравнения, Токио находится лишь на 94-й строчке с 72,5 Мбит/с.

Аналитики называют основной причиной прорыва — молниеносное развитие 5G в стране. Сегодня в Казахстане развёрнуто более 1 500 базовых станций пятого поколения, и в ближайшее время к ним добавится ещё 500+ новых объектов. Это одна из самых масштабных 5G-программ на пространстве СНГ.

Лидерами внедрения технологии стали операторы Tele2/Altel и Kcell. В июле Tele2 получила награду за лучшую 5G-сеть в Казахстане от Ookla, учитывающую как скорость, так и пользовательский опыт — от мгновенного запуска видео до быстрой загрузки сайтов.

Особое внимание Tele2/Altel также уделяют фиксированному беспроводному доступу (5G FWA) — это решение позволяет подключать удалённые и слабоинфраструктурные районы без необходимости прокладки оптоволокна.

По сравнению с январём 2025 года, средняя скорость мобильного интернета в стране выросла на 6,7%, и этот тренд продолжается. Всё это делает Казахстан не только региональным, но и глобальным игроком в телеком-индустрии, где качество связи становится важным фактором развития цифровой экономики.

Согласно данным Ookla, Казахстан теперь — одна из немногих стран постсоветского пространства, демонстрирующая устойчивый рост интернет-скоростей и цифровых технологий в реальном времени.