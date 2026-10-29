Казахстан обошел Францию по счастью и ОАЭ по силе: чем страна удивила мировые рейтинги

Казахстан оказался выше Франции, Италии и Испании в рейтинге счастья, обогнал ОАЭ и Саудовскую Аравию в рейтинге мощи государств и вошел в десятку лучших стран по государственным онлайн-сервисам. Международные исследования показали, в каких направлениях республика занимает высокие позиции и где за год смогла заметно продвинуться.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев уделил внимание развитию цифровых технологий и повышению благополучия граждан.

«Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику», – заявил Глава государства.

Одни международные оценки основаны на статистике, другие на опросах населения. Поэтому за каждой цифрой стоит своя методика. Посмотрим, где Казахстан вошел в число лучших и что означают эти результаты.

Казахстанцы счастливее французов?

В рейтинге World Happiness Report 2026 Казахстан занял 33-е место среди 147 стран, поднявшись за год на десять позиций.

Франция оказалась на 35-й строчке, Сингапур на 36-й, Италия на 38-й, Испания на 41-й.

Средняя оценка удовлетворенности жизнью в Казахстане составила 6,633 балла из десяти.

Рейтинг строится на опросах Gallup, в которых люди оценивают собственную жизнь. Для итогового результата учитываются данные за три года, с 2023-го по 2025-й.

То есть исследование показывает субъективную оценку жизни самими жителями, а не сравнивает доходы или покупательную способность населения.

Выше ОАЭ, Дании и Саудовской Аравии

В рейтинге Most Powerful Countries 2026, опубликованном платформой World Population Review на основе данных U.S. News & World Report, Казахстан занял 34-е место среди 100 государств.

Ниже расположились Египет, Дания, ОАЭ, ЮАР, Норвегия и Саудовская Аравия.

Верхние строчки заняли Китай, США и Индия.

Этот список оценивает совокупную мощь государства с учетом экономического веса, международного влияния и военного потенциала. Поэтому 34-е место не означает превосходства Казахстана над всеми перечисленными странами по каждому отдельному показателю.

В десятке лучших по государственным онлайн-услугам

Еще один высокий результат Казахстан получил в цифровой сфере.

В рейтинге электронного правительства ООН за 2024 год республика заняла 24-е место среди 193 стран, поднявшись на четыре позиции.

Казахстан вошел в группу государств с очень высоким уровнем развития электронного правительства и стал лидером среди стран СНГ.

В общем рейтинге республика расположилась выше Швейцарии, Турции, Франции и Китая.

По отдельному индексу Online Service Index, оценивающему государственные онлайн-сервисы, Казахстан занял десятое место.

Общий рейтинг ООН учитывает не одни лишь электронные услуги, но и состояние телекоммуникационной инфраструктуры и человеческий капитал.

Подъем на восемь мест за год

В Глобальном индексе инноваций Всемирной организации интеллектуальной собственности Казахстан поднялся с 81-го на 73-е место среди 139 экономик.

Это крупнейшее продвижение среди стран Центральной и Южной Азии в 2026 году и лучший результат республики за последние десять лет.

В региональном зачете Казахстан занял второе место после Индии, а среди стран Центральной Азии сохранил лидерство.

Самое заметное продвижение произошло по результатам в сфере знаний и технологий. Здесь республика поднялась с 87-го на 69-е место.

Есть и отдельные высокие показатели.

По числу полезных моделей относительно размера экономики Казахстан занял седьмое место, по росту производительности труда двадцатое, по экспорту высокотехнологичной продукции двадцать седьмое.

А что с искусственным интеллектом?

В новом AI-Human Skills Synergy Index 2026 Казахстан расположился на 55-й строчке среди 98 стран.

Индекс представлен в отчете Coursera Global Skills Report 2026. Он оценивает, как обучающиеся осваивают искусственный интеллект одновременно с развитием критического мышления, коммуникации, лидерства и навыков решения сложных задач.

При расчете учитываются сведения об обучении на Coursera и данные Oxford Insights о готовности государств к работе с искусственным интеллектом.

По информации министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, национальная программа AI-Sana охватывает 100 университетов. Более 1200 преподавателей освоили современные методы онлайн-обучения и участвовали в разработке 35 авторских курсов.

Казахстан вошел в топ-25 по защите прав детей

В рейтинге KidsRights Index 2026 республика заняла 24-е место среди 194 стран, набрав 0,797 балла.

Индекс составляют фонд KidsRights и Университет Эразма в Роттердаме.

Исследование оценивает соблюдение прав детей на жизнь, медицинскую помощь, образование и защиту, наряду с условиями, которые государство создает для реализации этих прав.

В числе 50 наиболее миролюбивых стран

В Global Peace Index 2026 Казахстан занял 44-е место среди 163 государств и территорий.

За год республика поднялась на пять позиций. Ее оценка составила 1,771 балла.

При составлении рейтинга Институт экономики и мира рассматривает 23 показателя, связанных с общественной безопасностью, конфликтами и милитаризацией.

Как Казахстан выглядит по уровню человеческого развития

В опубликованном в 2025 году Индексе человеческого развития Программы развития ООН Казахстан занял 60-е место среди 193 стран и территорий.

Республика сохранила место в группе государств с очень высоким уровнем человеческого развития.

Показатель Казахстана составил 0,837. С 1990 по 2023 год он вырос на 21,5%.

В отличие от рейтинга счастья, этот индекс объединяет данные о продолжительности жизни, образовании и доходах населения.

Куда казахстанцы могут ездить без предварительной визы

В январском Henley Passport Index 2026 казахстанский паспорт занял 61-е место, разделив его с Боливией и Суринамом.

Гражданам Казахстана доступны 78 направлений без предварительного получения визы.

Рейтинг учитывает и отдельные упрощенные варианты въезда, включая оформление визы по прибытии.

Его составляют на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Открытые данные и доступ к питьевой воде

В рейтинге открытости официальной статистики Open Data Inventory Казахстан поднялся с 51-го на 44-е место среди 198 участников.

Общая оценка составила 72 балла из 100.

По полноте охвата статистических данных республика оказалась на 14-й строчке. Исследование позволяет оценить, насколько доступны гражданам, исследователям и организациям сведения государственной статистики.

Продвижение зафиксировано и в Sustainable Development Report 2026.

Казахстан занял 67-е место среди 169 стран с оценкой 72,03 балла. Годом ранее республика находилась на 70-й строчке.

Позади остались Индонезия, Мексика, Малайзия и Турция.

Исследование охватывает 17 Целей устойчивого развития ООН, от борьбы с бедностью до доступности образования, медицинской помощи и чистой воды.

По данным Министерства национальной экономики, доля жителей Казахстана, имеющих доступ к базовым услугам питьевого водоснабжения, выросла с 95,4 до 97,8%.

Среди всех рассмотренных исследований наиболее высокие места Казахстан получил по государственным онлайн-услугам и защите прав детей. Самое заметное продвижение за год произошло в рейтингах счастья и инновационного развития.