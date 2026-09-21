Казахстан занял 60-е место в мировом рейтинге индекса человеческого развития ПРООН за 2025 год и стал единственной страной Центральной Азии с очень высоким уровнем человеческого развития.

Индекс человеческого развития рассчитывает Программа развития ООН. Он учитывает три ключевых направления – продолжительность и качество жизни, доступ к образованию и уровень доходов.

По данным Finprom, для оценки используются ожидаемая продолжительность жизни при рождении, ожидаемая и средняя продолжительность обучения, а также валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности.

Как распределились страны Центральной Азии

Казахстан с показателем 0,837 занял 60-е место в мире. Следом расположился Туркменистан – 95-е место с индексом 0,764.

Узбекистан занял 107-е место (0,740), Кыргызстан – 117-е место (0,720), а Таджикистан – 128-е место с показателем 0,691.

В результате Казахстан стал единственной страной региона, вошедшей в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития. Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан относятся к категории стран с высоким уровнем, Таджикистан – к категории со средним уровнем человеческого развития.

В чем разница между Казахстаном и Кыргызстаном

Для сравнения показателей двух соседних стран можно рассмотреть основные составляющие ИЧР.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане составляет 74,4 года, тогда как в Кыргызстане – 71,7 года. Разница составляет 2,7 года. При этом Казахстан показывает самый высокий результат по этому показателю среди стран Центральной Азии.

В сфере образования разрыв значительно меньше. Ожидаемая продолжительность обучения в Казахстане составляет 14 лет, в Кыргызстане – 12,7 года.

Средняя продолжительность обучения населения в возрасте от 25 лет составляет 12,5 года в Казахстане и 12,1 года в Кыргызстане.

Наиболее заметное различие наблюдается по уровню доходов. ВНД по ППС 2021 года на душу населения в Казахстане составляет около 31 тыс. долларов, тогда как в Кыргызстане – 6,1 тыс. долларов.

Для сравнения, аналогичный показатель в Туркменистане составляет 17,7 тыс. долларов, в Узбекистане – 8,8 тыс. долларов, а в Таджикистане – 5,7 тыс. долларов.

Что показывает индекс с учетом неравенства

ИЧР основан на средних значениях и не отражает, насколько равномерно достижения распределены между населением. Поэтому ПРООН также рассчитывает индекс человеческого развития с поправкой на неравенство.

После корректировки показатель Казахстана составляет 0,766, Кыргызстана – 0,649.

По данным ПРООН, Казахстан теряет из-за неравенства 8,5% исходного значения ИЧР, Кыргызстан – 9,9%.

Наибольшая разница между странами наблюдается по показателю неравенства в продолжительности жизни – 7,2% в Казахстане против 10,3% в Кыргызстане. По образованию показатели составляют 3,2% и 3,4%, по доходам – 14,7% и 15,3% соответственно.

Следовательно, данные ПРООН показывают различия между странами Центральной Азии не только по уровню доходов, но и по продолжительности жизни и показателям образования. Казахстан по совокупности показателей ИЧР занимает наиболее высокую позицию среди государств региона.