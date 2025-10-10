В свежем рейтинге индекса экономической свободы Казахстан занял 67-е место из 176 стран с показателем 63,8, что соответствует категории "умеренно свободная" экономика, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Эксперты отмечают, что диапазон от 60 до 69 означает способность страны сочетать регулируемость и определённую степень свободы, однако с видимыми ограничениями.

Оценка экономической свободы строится на 12 факторах, распределённых по четырём ключевым направлениям: верховенство закона, масштабы правительства, эффективность регулирования и открытость рынков. Казахстан показал сильные результаты по бюджетному благополучию и налоговой нагрузке (каждая оценка — 91,8), а также по расходам государства (85,1). Раздел "внешняя торговля" оценили как "менее свободный" — 73,2 балла. Умеренные оценки получили такие сферы, как свобода предпринимательства (69,3), рынки труда и торговли (каждая — 63,2), финансовая свобода (61,3). Наименее благоприятные оценки — в правах собственности (54,7), инвестиционной свободе (50,0) и честности правительства (39,9), эффективность судебной системы оценена в 34,8.

В сравнении с другими странами СНГ Казахстан находится на более высоком уровне: лишь Армения заняла более выгодное место (57-е, индекс 65,4). Азербайджан — 75-е, Молдова — 97-е, Узбекистан — 100-е, Кыргызстан — 115-е, Россия — 135-е, Таджикистан — 137-е, Беларусь — 152-е, Туркменистан — 162-е.

Однако свободе экономики противостоят серьёзные проблемы в сфере правонарушений. В период с января по сентябрь 2025 года зарегистрировано 536 уголовных экономических преступлений, что на 1,9 % больше, чем годом ранее. Основные статьи — легализация средств (129 случаев), незаконное предпринимательство и банковская деятельность (113), создание финансовых пирамид (89). На эти три статьи приходится более 60 % всех дел в экономике.

Регионально лидером по числу дел стала Алматы — 85 случаев (годовое снижение на 12,4 %). В Астане зарегистрировано 59 случаев, рост на 28,3 %. В Жамбылской области рост — на 86,7 %, всего 56 случаев. В Шымкенте зафиксировали 40 дел (снижение на 25,9 %), в Алматинской области — 31 дело (прирост на 14,8 %). Наименьшие показатели — по 9 случаев в четырех областях: Ұлытау, Туркестан, Жетысу и Восточно-Казахстанская.

Материальный ущерб от преступлений составил 44,9 млрд тенге, из которых 31,6 млрд — ущерб государству, 8,8 млрд — физлицам и 4,4 млрд — юридическим лицам. По данным статистики, жертвами стали 1,5 тысячи человек, среди которых — один ребёнок в возрасте до 11 лет и три подростка 16–17 лет.