Казахстан вошёл в первую тридцатку стран мира по уровню щедрости населения в благотворительности, заняв 30-е место в рейтинге, составленном международной организацией Charities Aid Foundation (CAF), передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Согласно докладу World Giving Report — 2025, средняя доля благотворительных пожертвований от дохода жителей Казахстана составляет 1,2%, что существенно выше показателей таких развитых стран, как США, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Исследование, охватившее 101 страну, показало интересный тренд: в государствах с низким уровнем дохода доля средств, направляемых на благотворительность, значительно выше, чем в богатых странах. Так, в числе лидеров оказались несколько африканских стран — Нигерия, Египет, Гана и Уганда — где люди жертвуют от 2 до 2,8% своих доходов. Китай также входит в топ, отдавая на благотворительность 2,2% дохода. При этом такие страны с высокими доходами, как Германия и Швейцария, занимают низкие позиции по щедрости.

В целом в мире 64% населения регулярно жертвует деньги или время на благотворительность. В Азии этот показатель выше, чем в Европе и Северной Америке — 69%. Люди оказывают помощь напрямую нуждающимся, через благотворительные фонды или религиозные организации, при этом в Азии больше всего жертвователей предпочитают поддерживать именно благотворительные фонды.

Целевые группы благотворительной помощи существенно различаются по регионам. В Азии основное внимание уделяется малоимущим и гуманитарной помощи, в Африке — религиозным организациям, детям и людям с ограниченными возможностями, в Европе — поддержке детских и молодёжных организаций, а в Северной Америке — бездомным и пожилым людям.

Однако благотворительность сталкивается с серьёзными проблемами. В глобальном масштабе основным барьером остаётся финансирование — 80% руководителей благотворительных организаций отмечают сложности с устойчивостью и рост конкуренции за пожертвования. В Казахстане, помимо общих проблем, существует значительный уровень недоверия к благотворительным фондам, вызванный громкими уголовными делами о хищениях средств, что подрывает доверие населения и доноров. Недостаточное государственное регулирование и прозрачность работы фондов, а также малые налоговые льготы для компаний, жертвующих деньги, мешают развитию сектора.

Несмотря на вызовы, казахстанцы показывают достойный уровень участия в благотворительности, занимая заметное место в мировом рейтинге щедрости и демонстрируя готовность помогать нуждающимся.