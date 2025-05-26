В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат Азии по карате, и он уже вошёл в историю казахстанского спорта. Сборная Казахстана завоевала четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, впервые за два года заняв первое место в общекомандном зачёте континентального первенства, передает BAQ.KZ.

Главной героиней турнира стала Дайяна Даренская, для которой это был дебют на взрослом уровне. В весовой категории до 68 кг она уверенно победила японку Каму Цубасу, став чемпионкой Азии.

Не менее яркое выступление показал бронзовый призёр чемпионата мира Нурканат Ажиканов (до 75 кг), одержавший уверенную победу над представителем Ирана.

Своё золото в копилку сборной добавила и Софья Берульцева (+68 кг), бронзовый призёр Олимпиады в Токио. В финале она была сильнее японки Сумирэ Сугиты.

Четвёртую золотую медаль ранее завоевал Жоламан Бигабыл, став лучшим в кумитэ.

Благодаря этим достижениям Казахстан стал лидером медального зачёта: 4 золота, 1 серебро, 4 бронзы. На втором месте расположилась сборная Японии (3-5-4), на третьем — Вьетнам (3-2-2).

Это вторая победа Казахстана в истории чемпионатов Азии — впервые команда добилась такого успеха в 2023 году, имея на тот момент три золотые медали.

В турнире участвуют 421 спортсмен из 29 стран Азии. Ташкент принимает чемпионат Азии по карате уже в третий раз.

История выступлений сборной Казахстана:

2025 год — 4 золота, 1 серебро, 4 бронзы (1-е место);

2023 год — 3 золота (1-е место);

2022 год — 2 золота, 4 серебра, 2 бронзы (3-е место);

2019 год — 1 золото, 2 серебра (5-е место);

2012 год — 1 золото, 3 серебра, 2 бронзы (4-е место).

Ранее казахстанки завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии.