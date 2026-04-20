Казахстан обратился к Германии за объяснениями по поводу ограничений для граждан

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало информацию о включении страны в немецкий список неблагонадежных государств, передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что казахстанской стороне известно о данной ситуации. В связи с этим посольство Казахстана в Германии направило официальный запрос в адрес Министерства иностранных дел ФРГ.

В обращении казахстанская сторона запросила разъяснения по поводу причин принятого решения. В настоящее время Казахстан ожидает официальный ответ от германских партнеров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за включения Казахстана в соответствующий список граждане страны не могут посетить один из крупнейших военных музеев Европы.