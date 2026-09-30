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Казахстан обсудил применение ИИ в сфере культуры и информации с основателем 01.AI

Арман Кырыкбаев и Ли Кай Фу обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта.

30 Сентября 2026, 02:11
АВТОР
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Pixabay.com 30 Сентября 2026, 02:11
30 Сентября 2026, 02:11
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Фото: Pixabay.com

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провёл встречу с основателем и генеральным директором компании 01.AI, внештатным советником Президента Казахстана Ли Кай Фу.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности применения технологий искусственного интеллекта в сферах культуры и информации.

В ходе встречи отмечено, что развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана.

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