Казахстан обсудил применение ИИ в сфере культуры и информации с основателем 01.AI
Арман Кырыкбаев и Ли Кай Фу обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта.
30 Сентября 2026, 02:11
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30 Сентября 2026, 02:1130 Сентября 2026, 02:11
120Фото: Pixabay.com
Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провёл встречу с основателем и генеральным директором компании 01.AI, внештатным советником Президента Казахстана Ли Кай Фу.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности применения технологий искусственного интеллекта в сферах культуры и информации.
В ходе встречи отмечено, что развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана.