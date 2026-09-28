Казахстан вошел в топ-50 стран по инфраструктуре качества

Казахстан занял 48-е место среди 185 государств в Global Quality Infrastructure Index 2025. Самая высокая позиция страны оказалась в сфере аккредитации, где Казахстан занял 32-е место.

Рейтинг оценивает страны по трем направлениям. Это аккредитация, метрология и стандартизация.

По метрологии Казахстан занял 43-е место, по стандартизации 70-е.

Где Казахстан оказался выше всего

Лучший результат страна показала в аккредитации.

Речь идет о системе официального признания компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, органов по сертификации и инспекционных структур.

Аккредитация помогает повышать доверие к результатам испытаний, измерений и сертификации и создает условия для их признания на международном уровне.

Как считают рейтинг

Global Quality Infrastructure Index, или GQII, сравнивает уровень развития инфраструктуры качества в разных странах.

При расчете анализируются данные по аккредитации, метрологии и стандартизации.

Индекс формируется на основе открытых данных официальных институтов инфраструктуры качества. В расчет входят сведения международных организаций и национальных органов.

Результаты GQII позволяют оценивать состояние национальной инфраструктуры качества и отслеживать ее развитие в сравнении с другими странами.

Развитая инфраструктура качества влияет на доверие к продукции и услугам, международную торговлю и конкурентоспособность экономики.

GQII является инициативой Mesopartner. Проект много лет получает финансовую и содержательную поддержку немецкого Национального метрологического института PTB и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии BMZ.

PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, это Национальный метрологический институт Германии.

BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, это Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

С 2023 года проект тесно сотрудничает с ЮНИДО, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, и партнерами INetQI, Международной сети по инфраструктуре качества.

В проекте участвуют национальные органы инфраструктуры качества и международные эксперты.

Global Quality Infrastructure Index представляет собой международную инициативу Mesopartner по сбору, анализу и распространению открытых данных о развитии инфраструктуры качества в странах мира.