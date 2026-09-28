Мельниченко поддержал Ясмину Токсанбаеву после аннулирования результата на Азиаде

Олимпийский чемпион и казахстанский борец Юрий Мельниченко обратился к легкоатлетке Ясмине Токсанбаевой после аннулирования ее результата на Азиатских играх-2026 в Японии. Слова поддержки он опубликовал в своем Instagram, передает BAQ.KZ.

Мельниченко отметил, что за годы в большом спорте сам не раз сталкивался с поражениями и именно они помогли ему получить важные жизненные уроки.

Он напомнил, что 21-летняя Токсанбаева впервые преодолела марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров и финишировала быстрее всех с большим отрывом.

«Протокол можно изменить. Твою силу, твой характер и то, как ты шла эти километры, изменить нельзя. Это остаётся с тобой навсегда», – написал он.

Спортсмен также подчеркнул, что понимает, насколько тяжело переживать подобную ситуацию, когда после полной отдачи результат оказывается аннулирован.

В завершение Мельниченко выразил уверенность, что впереди у Токсанбаевой еще много стартов и побед, и призвал ее не сдаваться.

Напомним, казахстанская легкоатлетка одержала победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на марафонской дистанции с результатом 3:22:20. Однако после финиша ее результат опротестовали из-за использованной обуви. Национальный олимпийский комитет Казахстана сообщал о проверке соответствия модели кроссовок требованиям World Athletics.