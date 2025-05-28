Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое прошло в Бишкеке, передаёт BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие главы оборонных ведомств государств-участников ОДКБ, Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Основными темами обсуждения стали:

военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ и ее влияние на безопасность стран-членов;

развитие механизмов управления Коллективными силами ОДКБ;

согласование Плана развития военного сотрудничества на 2026–2030 годы;

утверждение Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил ОДКБ на 2026 год.

В рамках заседания состоялась встреча с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, который выразил приверженность углублению интеграции, укреплению обороны и повышению эффективности взаимодействия стран-членов ОДКБ.

Также в этот день участники мероприятия почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.