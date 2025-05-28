Казахстан обсудил с ОДКБ новые меры по укреплению обороноспособности
Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.
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Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое прошло в Бишкеке, передаёт BAQ.KZ.
Во встрече приняли участие главы оборонных ведомств государств-участников ОДКБ, Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Основными темами обсуждения стали:
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военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ и ее влияние на безопасность стран-членов;
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развитие механизмов управления Коллективными силами ОДКБ;
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согласование Плана развития военного сотрудничества на 2026–2030 годы;
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утверждение Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил ОДКБ на 2026 год.
В рамках заседания состоялась встреча с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, который выразил приверженность углублению интеграции, укреплению обороны и повышению эффективности взаимодействия стран-членов ОДКБ.
Также в этот день участники мероприятия почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
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