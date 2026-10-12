Казахстан обсудил с Палестиной гранты для студентов
12 Октября 2026, 23:45
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12 Октября 2026, 23:4512 Октября 2026, 23:45
177Фото: МИД РК
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исагалиев встретился с послом Палестины Монтасером Абу Зейдом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, гуманитарные вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке.
Отдельное внимание на встрече уделили возможности предоставления грантов палестинским студентам для обучения в Казахстане. Собеседники также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя странами и обменялись мнениями по региональной и международной повестке.
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