Казахстан обсудил с Палестиной гранты для студентов

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исагалиев встретился с послом Палестины Монтасером Абу Зейдом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, гуманитарные вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание на встрече уделили возможности предоставления грантов палестинским студентам для обучения в Казахстане. Собеседники также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя странами и обменялись мнениями по региональной и международной повестке.