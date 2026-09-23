Казахстан обсудил в Москве приоритеты финансового фонда на 2027–2031 годы
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Казахстанская делегация продолжает рабочую программу в Москве. Вице-министр финансов Даурен Кенбеил принял участие в стратегической сессии Евразийского фонда стабилизации и развития, где обсудили его будущие приоритеты. Участники рассмотрели проект стратегии фонда на 2027–2031 годы.
Документ определяет основные направления его работы на средне- и долгосрочную перспективу.
Важный элемент стратегии — сильная аналитика, на основании которой должны приниматься своевременные превентивные меры в целях стабильного роста наших экономик, — отметил Даурен Кенбеил.
XI Московский финансовый форум в этом году проходит под темой «Устойчивая финансовая система — основа развития страны». В его программе — вопросы бюджетной устойчивости, развития финансового рынка, инвестиций, цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта в государственном управлении.
Евразийский фонд стабилизации и развития объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Он занимается вопросами макроэкономической устойчивости и финансового сотрудничества между странами-участницами.
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