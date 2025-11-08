На полях Саммита мировых лидеров министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев провел двустороннюю встречу с Исполнительным директором Фонда по реагированию на потери и ущербы Ибрагимой Шейх Дионгом, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан представлен в Совете Фонда от Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе встречи стороны обсудили вопросы повышения устойчивости к последствиям изменения климата и интеграцию тематики потерь и ущерба в национальную климатическую политику.

Также на встрече обсудили участие Фонда в предстоящем Региональном экологическом саммите, который запланирован на апрель 2026 года в Астане.