Казахстан обсуждает упрощение виз с ЕС — МИД дал рекомендации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о переговорах с Европейским Союзом об успрощении виз, передаёт BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что облегчение визового режима – это вопрос не одного дня.
"Это очень большой, комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгенской зоны. Это 27 государств. Поэтому процесс займет достаточно времени", - сказал Айбек Смадияров.
Он также обратился к казахстанцам, которые выезжают или подают документы на Шенгенскую визу. Официальный представитель МИД РК подчекрнул необходимость добросовестно выполняли все требования консула.
"Очень много факторов выявляется: подделка документов, различные фейковые справки либо вообще не соответствие цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны Шенгена", - сказал Айбек Смадияров.
Самое читаемое
- Что положено детям в Казахстане: выплаты, питание, школы и другие меры в 2025 году
- Президент поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
- К тушению масштабного пожара в Атырауской области привлекли авиацию
- В Акорде провели экскурсию для детей
- Безопасность, поддержка и развитие: какие меры Казахстан предпринимает для защиты детей