Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о переговорах с Европейским Союзом об успрощении виз, передаёт BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что облегчение визового режима – это вопрос не одного дня.

"Это очень большой, комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгенской зоны. Это 27 государств. Поэтому процесс займет достаточно времени", - сказал Айбек Смадияров.

Он также обратился к казахстанцам, которые выезжают или подают документы на Шенгенскую визу. Официальный представитель МИД РК подчекрнул необходимость добросовестно выполняли все требования консула.