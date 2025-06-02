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Казахстан обсуждает упрощение виз с ЕС — МИД дал рекомендации

Сегодня, 17:40
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МИД РК Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: МИД РК

Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о переговорах с Европейским Союзом об успрощении виз, передаёт BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что облегчение визового режима – это вопрос не одного дня.

"Это очень большой, комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгенской зоны. Это 27 государств. Поэтому процесс займет достаточно времени", - сказал Айбек Смадияров.

Он также обратился к казахстанцам, которые выезжают или подают документы на Шенгенскую визу. Официальный представитель МИД РК подчекрнул необходимость добросовестно выполняли все требования консула.

"Очень много факторов выявляется: подделка документов, различные фейковые справки либо вообще не соответствие цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны Шенгена", - сказал Айбек Смадияров.

 

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