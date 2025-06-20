Казахстан поставил перед собой амбициозную задачу – обучить 1 миллион граждан базовым и продвинутым навыкам в сфере искусственного интеллекта в течение 5 лет. Об этом в интервью BAQ.KZ сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

По его словам, этот масштабный проект станет ключевой частью национальной инициативы AI Movement – "Искусственный интеллект для всех". Цель программы – дать каждому казахстанцу, независимо от возраста, профессии или места проживания, доступ к современным цифровым знаниям и инструментам.

"В течение 5 лет планируется охватить 500 000 школьников, 300 000 студентов, 90 000 государственных служащих, 80 000 представителей бизнеса и тысячи граждан из других сфер. Цель – сформировать поколение, готовое создавать и использовать технологии, а не просто потреблять их", – сказал министр.

Для подростков 12-18 лет уже этой осенью на базе Международного центра ИИ Alem.AI откроется центр TUMO. Это инновационное образовательное пространство, где дети смогут бесплатно обучаться азам анимации, программирования, 3D-графике, генеративному ИИ и другим направлениям.

Для молодёжи и студентов открыта первая школа ИИ по модели peer-to-peer Tomorrow School, где делается упор на практику, командную работу и развитие критического мышления. Программа бесплатна и рассчитана на два года. Поступить может любой, кто пройдёт отбор. В рамках обучения студенты осваивают современные языки программирования, востребованные в ИИ и IT-разработке, такие как Golang, JavaScript, Python и Rust.

Программа AI Qyzmet ориентирована на госслужащих и управленцев. Она учит не просто понимать ИИ, а внедрять его этично, эффективно и во благо общества. Это вклад в создание технологичного и гибкого госуправления.

QazCoders – образовательная программа, созданная в партнёрстве с ОАЭ. С 2019 по 2023 годы аналогичный проект был успешно реализован в Узбекистане и Иордании. Программа доступна без возрастных ограничений, с поддержкой от экспертов и ИИ-ассистента. Курсы включают основы программирования, Android Kotlin-разработки, анализа данных, и искусственного интеллекта.

"Еще одной значимой инициативой в сфере искусственного интеллекта является Decentrathon – крупнейший мультилокационный хакатон. Этот проект объединяет молодых специалистов по всей стране и вовлекает их в процесс AI-трансформации через реальную, практическую работу над решениями будущего. В 2024 году в Decentrathon приняли участие более 2500 человек из всех регионов страны. Участники хакатона создали десятки технологических решений, подтвердив одно: в Казахстане есть талант, есть энергия и есть желание строить цифровое будущее своими руками", – рассказал Жаслан Мадиев.

Также министр отметил такие курсы, как "Основы анализа данных и Python" от Яндекс Практикума, "Основы ИИ: ChatGPT" совместно с Lerna и AI People совместо с Blockchain & AI Center.

Кроме того, планируется направить на обучение 20 специалистов в пекинскую компанию 01.AI. Программа будет реализована при поддержке одного из ведущих экспертов в сфере ИИ – Кай-Фу Ли. Обучение начнётся в августе этого года.

Большое интервью с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вышло на сайте BAQ.kz накануне. Полную версию содержательного диалога вы можете посмотреть по ссылке.