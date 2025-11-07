В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Главной темой беседы стало намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые ранее казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что Казахстан намерен внести свой вклад в укрепление доверия, развитие диалога и поддержку международного права на основе принципов Устава ООН.

Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, – заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

Справка: Присоединение Казахстана к этим соглашениям будет означать, что страна официально поддерживает принципы мирного диалога и укрепления сотрудничества между Израилем и арабскими странами, не затрагивая при этом её двусторонние отношения с другими государствами.