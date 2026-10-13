Казахстан объявил состав на Кубок мира по плаванию

Сборная Казахстана выступит в составе 22 спортсменов на этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет в Астане с 15 по 17 октября. Турнир станет заключительным этапом серии Silk Road Tour в этом году.

В национальную команду вошли Александр Румынский, Даниил Черепанов, Максим Клименко, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева, Егор Василенко, Глеб Коваленя, Даниил Чужинов, Раид Хиссамиев, Мансур Балтемир, Еламан Бибулаев, Артём Шевченко, Айбат Мырзамуратов, Анатолий Руденко, Ришат Жумагулов, Адильбек Мусин, Артур Миронов, Максим Сказобцов, Егор Попов, Фёдор Диденко, София Абубакирова и Галимжан Балабек.

Серия Silk Road Tour в этом году проходит в трёх городах — Баку, Ташкенте и Астане. Столичный этап завершит программу соревнований.

Турнир состоится в комплексе «Барыс Арена» в Астане.