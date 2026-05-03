Казахстан обыграл Японию со счетом 6:0

Сборная Казахстана провела второй матч в рамках первого дивизиона чемпионата мира по хоккею и уверенно обыграла команду Японии, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Талгата Жайлауова начали игру без заброшенных шайб — первый период завершился со счетом 0:0. Однако во втором отрезке казахстанские хоккеисты полностью перехватили инициативу и трижды поразили ворота соперника. Отличились Динмухамед Кайыржан (23-я минута), Ансар Шайхмедденов (28-я) и Дмитрий Бреус (34-я).

В третьем периоде сборная Казахстана закрепила преимущество. Шайбы забросили Алихан Асетов (54-я минута), Роман Старченко (57-я) и Кирилл Ляпунов (57-я). В итоге матч завершился крупной победой — 6:0.

Ранее казахстанская команда обыграла Литву со счетом 4:1. Следующий матч сборная проведет 5 мая против команды Польши.