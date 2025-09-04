Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) набирает всё больший вес на мировой арене. Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказал политолог Талгат Калиев.

Казахстан — один из наиболее активных участников ШОС. Президент страны регулярно выходит с практическими и конструктивными инициативами. В этом году интерес к саммиту особенно высок: он проходит на фоне серьёзного противостояния, которое Белый дом развернул против ведущих экономик мира, а также на фоне заявленного Дональдом Трампом курса на сдерживание Китая. Поэтому мировое сообщество рассматривает саммит именно через эту призму, — отметил эксперт.

По его словам, Казахстан последовательно проводит многовекторную политику, и её эффективность сегодня очевидна.

В условиях формирования как минимум двуполярного мира наша страна сохраняет добрые и взаимовыгодные отношения с США, Китаем, Россией, Украиной, государствами Ближнего Востока и Европейским союзом, — подчеркнул Калиев.

Он также выделил личную роль президента Касым-Жомарта Токаева в развитии отношений с Китаем.

Достаточно посмотреть на протокольные моменты саммита. Так, во время совместного фотографирования Токаеву было определено почётное место рядом с Си Цзиньпином и его супругой. Это — знак глубокого уважения не только к нашему президенту, но и к Казахстану в целом, а также признание нашей роли в региональной политике, — считает политолог.

Напомним, в саммите ШОС приняли участие лидеры более 20 стран.