Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Совещании высокого уровня по инициативам Китая в области глобального развития и глобального управления в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Мероприятие было посвящено теме "Верность изначальным устремлениям, совместное создание светлого будущего глобального развития". Глава государства выразил признательность китайской стороне за организацию столь важного и своевременного форума.

Мы высоко оцениваем дальновидное руководство председателя КНР Си Цзиньпина и его активные усилия, направленные на создание более справедливой, инклюзивной и эффективной основы международного сотрудничества. В данном контексте Казахстан всецело одобряет глобальные инициативы Китая, ставшие ответом на геополитические и экономические вызовы, — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает Инициативу глобального развития (Global Development Initiative), направленную на ускорение достижения Целей устойчивого развития.

Это соответствует последнему стратегическому предложению Китая – Инициативе глобального управления (Global Governance Initiative), выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Тяньцзине. Она призвана служить источником позитивного влияния в нестабильном мире, помогая лучше отражать интересы и стремления большинства стран. При этом центральную роль будет играть Организация Объединенных Наций, — отметил Токаев.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что инициатива предлагает решения ключевых вопросов мирового порядка: обеспечение суверенного равенства, верховенство международного права, укрепление многосторонних институтов, а также продвижение подходов, ориентированных на защиту благополучия и интересов людей.

Более того, Инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, — добавил Токаев.

Президент также отметил, что инициатива согласуется с целями стратегии "Один пояс, один путь", к которой присоединились более 150 стран, и подчеркнул, что сотрудничество в рамках глобальных инициатив будет способствовать достижению основных целей ООН.