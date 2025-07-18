Казахстан накроет волна аномальной жары — 18 июля температура в южных и центральных регионах поднимется выше +40°C, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". Самыми горячими точками страны станут Кызылорда, Туркестан и Конаев.

По данным синоптиков, в Кызылорде ожидается до +43°C, в Конаеве, Талдыкоргане и Туркестане — до +42°C, в Шымкенте — +40°C. В Алматы и Таразе воздух прогреется до +38–39°C, в Актау, Жезказгане, Усть-Каменогорске и Караганде — до +35–37°C. В Астане прогнозируют дождь, грозу, возможен град и пыльная буря. Днём температура составит +32…+34°C, с порывами ветра до 20 м/с.

Тем временем в северных и западных регионах — Костанай, Петропавловск, Кокшетау — погода будет прохладнее: от +25 до +28°C, местами пройдут дожди и грозы. Несмотря на отсутствие осадков в большинстве южных и центральных регионов, местами возможны сильные порывы ветра. Жителей просят соблюдать меры безопасности на жаре, избегать длительного пребывания на солнце и не перегреваться.