Казахстан оказался рядом с США в рейтинге устойчивости стран World Monitor

Казахстан занял 53-е место среди 169 стран в рейтинге устойчивости государств за 2026 год, составленном аналитической платформой World Monitor. Страна набрала 57,8 балла из 100, расположившись сразу после США, которые заняли 52-е место.

Рейтинг составлен по данным на 1 ноября 2026 года. Он оценивает способность государств противостоять экономическим и другим кризисам, адаптироваться к внутренним и внешним потрясениям и восстанавливаться после них.

Согласно исследованию, Казахстан опередил Соломоновы Острова, Израиль, Сингапур, Китай и Россию. При этом выше оказались несколько стран Центральной Азии.

Как распределились места в Центральной Азии

39-е место занимает Узбекистан с 60,6 балла.

41-е место занимает Таджикистан с 60,4 балла.

53-е место занимает Казахстан с 57,8 балла.

77-е место занимает Кыргызстан с 54,7 балла.

110-е место занимает Туркменистан с 49,2 балла.

США расположились на 52-й позиции с результатом 58 баллов. Разница с Казахстаном составила всего 0,2 балла.

Какие страны возглавили рейтинг

Первое место заняла Швейцария, набравшая 76,4 балла. Следом расположились Норвегия с 75,3 балла и Исландия с 74,4 балла.

В пятерку вошли Дания и Япония.

При оценке устойчивости авторы исследования учитывали финансовые возможности государства, работу государственных органов, состояние инфраструктуры, наличие ресурсов и способность восстанавливаться после кризисов.

Индекс рассчитывается на основе 72 показателей, объединенных в несколько направлений. Оценки выставляются по шкале от 0 до 100 баллов.

Для Казахстана охват исходных данных составил 79%.

Рейтинг подготовлен исследовательской командой World Monitor и представляет собой самостоятельную аналитическую оценку платформы. Он не является официальным рейтингом Организации Объединенных Наций или других международных организаций.