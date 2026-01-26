Казахстан оказался среди стран-лидеров по росту золотых резервов с 2000 года
С начала XXI века центральные банки по всему миру активно увеличивают свои золотые резервы, рассматривая этот металл как надежный инструмент защиты экономики от инфляции, валютной нестабильности и геополитических рисков, передает BAQ.KZ.
По данным Всемирного совета по золоту, МВФ и Всемирного банка, Казахстан вошел в число стран, существенно нарастивших свои запасы. В совокупности с другими государствами региона страна укрепляет финансовую безопасность и диверсифицирует валютные резервы.
Лидерами глобальной гонки за золотом остаются Россия и Китай, увеличившие свои запасы на 1 948 и 1 885 тонн соответственно с 2000 года. Однако и Казахстан, наряду с Польшей, Индией и Турцией, активно следит за стратегией диверсификации.
Эксперты отмечают, что наращивание золотых резервов помогает государствам снижать зависимость от доллара США и других резервных валют, а также обеспечивает защиту экономики в условиях санкций, торговых трений и глобальной финансовой нестабильности.
По мнению аналитиков, рост золотых резервов Казахстана вписывается в долгосрочную стратегию укрепления национальной финансовой устойчивости и подготовки к возможным экономическим и геополитическим вызовам.
