Согласно свежему рейтингу World Population Review, Казахстан занял 68-е место в мире по уровню потребления алкоголя. Среди стран СНГ республика уступила лишь России и Беларуси, передает BAQ.KZ со ссылкой на energyprom.kz.

Средний объем потребления в РК среди граждан старше 15 лет составил 6,38 литра алкоголя в год на душу населения.

Мужчины в стране потребляют в среднем 10,3 литра, женщины — 2,76 литра ежегодно.

Лидеры СНГ по потреблению алкоголя:

Россия – первое место в мире. Беларусь – 11,6 литра в год. Казахстан – 6,38 литра.

Остальные страны СНГ показали более низкие значения:

Молдова – 4,79 литра;

Армения – 4,28 литра;

Азербайджан – 2,49 литра;

Узбекистан – 2,1 литра;

Туркменистан – 1,26 литра;

Кыргызстан – 0,72 литра.

По данным 2024 года, казахстанцы в среднем тратили 7 400 тенге в год на алкогольную продукцию — это на 13,6% больше, чем в 2023 году.

Топ-5 регионов по расходам на алкоголь:

Восточно-Казахстанская область – 16,2 тыс тенге; Алматы – 15,3 тыс тенге; Карагандинская область – 13,9 тыс тенге; СКО – 13,7 тыс тенге; Павлодарская область – 12,9 тыс тенге.

Наименьшие расходы зафиксированы в:

Кызылординской – 1,3 тыс тенге;

Туркестанской – 1,5 тыс тенге;

Мангистауской – 1,6 тыс тенге.

Тем временем цены на алкоголь в РК продолжают расти. В апреле 2025 года алкоголь в Казахстане подорожал на:

1,2% за месяц

10% в годовом выражении

Изменение цен за год:

Пиво: +13,9%

Вино: +10,9%

Водка: +5,5%

Самый резкий рост цен в годовой динамике зафиксирован в:

ЗКО: +17,1%

Туркестанской области: +13,5%

Карагандинской области: +12,6%

Ранее прокуратура Караганды оштрафовала супермаркеты и кафе за рекламу алкоголя в Instagram.