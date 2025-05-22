Казахстан оказался в тройке самых пьющих стран СНГ
Жители Казахстана выпивают в среднем 6,38 литра алкоголя в год.
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Согласно свежему рейтингу World Population Review, Казахстан занял 68-е место в мире по уровню потребления алкоголя. Среди стран СНГ республика уступила лишь России и Беларуси, передает BAQ.KZ со ссылкой на energyprom.kz.
Средний объем потребления в РК среди граждан старше 15 лет составил 6,38 литра алкоголя в год на душу населения.
Мужчины в стране потребляют в среднем 10,3 литра, женщины — 2,76 литра ежегодно.
Лидеры СНГ по потреблению алкоголя:
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Россия – первое место в мире.
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Беларусь – 11,6 литра в год.
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Казахстан – 6,38 литра.
Остальные страны СНГ показали более низкие значения:
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Молдова – 4,79 литра;
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Армения – 4,28 литра;
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Азербайджан – 2,49 литра;
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Узбекистан – 2,1 литра;
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Туркменистан – 1,26 литра;
-
Кыргызстан – 0,72 литра.
По данным 2024 года, казахстанцы в среднем тратили 7 400 тенге в год на алкогольную продукцию — это на 13,6% больше, чем в 2023 году.
Топ-5 регионов по расходам на алкоголь:
-
Восточно-Казахстанская область – 16,2 тыс тенге;
-
Алматы – 15,3 тыс тенге;
-
Карагандинская область – 13,9 тыс тенге;
-
СКО – 13,7 тыс тенге;
-
Павлодарская область – 12,9 тыс тенге.
Наименьшие расходы зафиксированы в:
-
Кызылординской – 1,3 тыс тенге;
-
Туркестанской – 1,5 тыс тенге;
-
Мангистауской – 1,6 тыс тенге.
Тем временем цены на алкоголь в РК продолжают расти. В апреле 2025 года алкоголь в Казахстане подорожал на:
-
1,2% за месяц
-
10% в годовом выражении
Изменение цен за год:
-
Пиво: +13,9%
-
Вино: +10,9%
-
Водка: +5,5%
Самый резкий рост цен в годовой динамике зафиксирован в:
-
ЗКО: +17,1%
-
Туркестанской области: +13,5%
-
Карагандинской области: +12,6%
Ранее прокуратура Караганды оштрафовала супермаркеты и кафе за рекламу алкоголя в Instagram.
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