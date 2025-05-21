Прокуратура Караганды оштрафовала супермаркеты и кафе за рекламу алкоголя в Instagram
В Караганде прокуратура выявила рекламу алкоголя в соцсетях: наложены штрафы на 700 тыс тенге.
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Прокуратурой района Әлихан Бөкейхан города Караганды выявлены нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольной продукции, допущенные на страницах социальных сетей и мессенджеров, передает BAQ.KZ.
В рамках профилактической работы проведён мониторинг платформ Instagram, Facebook, Telegram и других. Установлены факты размещения рекламы этилового спирта, алкогольных напитков, а также товаров, имитирующих алкоголь — что прямо противоречит требованиям статьи 13 Закона РК "О рекламе".
В частности, на официальной странице одного из крупных супермаркетов в Instagram регулярно публиковались посты с предложениями приобрести алкогольную продукцию со скидкой. По данному факту прокурором возбуждено административное дело по статье 455, часть 1 КоАП РК. Ответственное лицо оштрафовано.
Подобные нарушения выявлены и в заведениях общественного питания — кафе и рестобарах района. По итогам проверок общая сумма наложенных штрафов превысила 700 тысяч тенге, все они оплачены в полном объёме.
Прокуратура отмечает, что работа по мониторингу и контролю за соблюдением законодательства о рекламе продолжается.
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