Впервые на национальном уровне утверждены единые сроки эксплуатации автомобильных дорог и элементов дорожной инфраструктуры республиканского и международного значения, передает BAQ.KZ.

Документ разработан "КаздорНИИ" и утвержден Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

Ранее в отрасли сроки эксплуатации носили рекомендательный характер, что затрудняло контроль за качеством дорог и планирование их содержания. Новый норматив устанавливает фиксированные гарантийные сроки:

после строительства, реконструкции и капитального ремонта — от 4 до 8 лет;

при среднем ремонте — от 3 до 6 лет, в зависимости от категории дороги и интенсивности движения;

межремонтные сроки: цементобетонные покрытия — 25 лет, асфальтобетонные — 16 лет.

Кроме того, впервые закреплены нормы для элементов инфраструктуры:

бортовые камни — 20–30 лет в зависимости от материала;

дорожные знаки — до 10 лет;

ограждения, опоры и инженерные элементы — до 5 лет;

установлены нормативы для разметки, шумовых полос и защитных сооружений.

После окончания гарантийного периода проводится комиссионное обследование состояния дороги. Результаты проверки служат основанием для решения о дальнейшей эксплуатации объекта и определении ответственности подрядчиков.

По словам специалистов "КаздорНИИ", утверждение единых сроков эксплуатации позволит создать прозрачную и предсказуемую систему содержания дорог и повысить эффективность их ремонта и обслуживания.