Казахстан определил точные межремонтные сроки для дорог
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Впервые на национальном уровне утверждены единые сроки эксплуатации автомобильных дорог и элементов дорожной инфраструктуры республиканского и международного значения, передает BAQ.KZ.
Документ разработан "КаздорНИИ" и утвержден Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК.
Ранее в отрасли сроки эксплуатации носили рекомендательный характер, что затрудняло контроль за качеством дорог и планирование их содержания. Новый норматив устанавливает фиксированные гарантийные сроки:
-
после строительства, реконструкции и капитального ремонта — от 4 до 8 лет;
-
при среднем ремонте — от 3 до 6 лет, в зависимости от категории дороги и интенсивности движения;
-
межремонтные сроки: цементобетонные покрытия — 25 лет, асфальтобетонные — 16 лет.
Кроме того, впервые закреплены нормы для элементов инфраструктуры:
-
бортовые камни — 20–30 лет в зависимости от материала;
-
дорожные знаки — до 10 лет;
-
ограждения, опоры и инженерные элементы — до 5 лет;
-
установлены нормативы для разметки, шумовых полос и защитных сооружений.
После окончания гарантийного периода проводится комиссионное обследование состояния дороги. Результаты проверки служат основанием для решения о дальнейшей эксплуатации объекта и определении ответственности подрядчиков.
По словам специалистов "КаздорНИИ", утверждение единых сроков эксплуатации позволит создать прозрачную и предсказуемую систему содержания дорог и повысить эффективность их ремонта и обслуживания.
Самое читаемое
- Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафован за монопольное завышение цен на топливо
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Спустя 80 лет установлена личность девочки, погибшей при атомной бомбардировке Хиросимы