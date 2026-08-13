В Астане обсудили подготовку национальной сборной Казахстана к VI Всемирным играм кочевников.

Совещание прошло под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.

Кто вошел в сборную

Состав национальной команды уже полностью сформирован. Казахстан на соревнованиях представят 155 спортсменов, а также 49 тренеров и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие делегации.

Все члены сборной получили единую спортивную форму.

Как проходит подготовка

Спортсмены сейчас проходят заключительный этап учебно-тренировочной подготовки. Работу координирует Центр национальных и конных видов спорта совместно с местными исполнительными органами и спортивными федерациями.

Отдельное внимание уделяется подготовке к соревнованиям по кокпару. Специалисты прорабатывают вопросы перевозки, размещения и содержания лошадей, а также ветеринарного сопровождения.

Когда пройдут Игры

VI Всемирные игры кочевников состоятся с 29 августа по 6 сентября 2026 года в Кыргызской Республике.

В программу соревнований вошли 43 дисциплины, в которых разыграют 69 комплектов медалей.

В завершение совещания Ербол Мырзабосынов пожелал спортсменам успехов и призвал достойно представить Казахстан на международных соревнованиях. Министр выразил уверенность, что национальная сборная сможет показать высокие результаты и войти в число лидеров медального зачета.