Казахстан определился с составом сборной на Всемирные игры кочевников
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В Астане обсудили подготовку национальной сборной Казахстана к VI Всемирным играм кочевников.
Совещание прошло под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.
Кто вошел в сборную
Состав национальной команды уже полностью сформирован. Казахстан на соревнованиях представят 155 спортсменов, а также 49 тренеров и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие делегации.
Все члены сборной получили единую спортивную форму.
Как проходит подготовка
Спортсмены сейчас проходят заключительный этап учебно-тренировочной подготовки. Работу координирует Центр национальных и конных видов спорта совместно с местными исполнительными органами и спортивными федерациями.
Отдельное внимание уделяется подготовке к соревнованиям по кокпару. Специалисты прорабатывают вопросы перевозки, размещения и содержания лошадей, а также ветеринарного сопровождения.
Когда пройдут Игры
VI Всемирные игры кочевников состоятся с 29 августа по 6 сентября 2026 года в Кыргызской Республике.
В программу соревнований вошли 43 дисциплины, в которых разыграют 69 комплектов медалей.
В завершение совещания Ербол Мырзабосынов пожелал спортсменам успехов и призвал достойно представить Казахстан на международных соревнованиях. Министр выразил уверенность, что национальная сборная сможет показать высокие результаты и войти в число лидеров медального зачета.
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