Казахстан определился с составом велосборной на Азиаду-2026

Стали известны составы сборной Казахстана по нескольким дисциплинам велоспорта на XX летние Азиатские игры, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.

В соревнованиях по велоспорту на треке Казахстан представят десять спортсменов: Алишер Жумахан, Максим Хорошавин, Илья Карабутов, Дмитрий Носков, Рамис Динмухаметов, Андрей Чугай, Кирилл Курдиди, Дмитрий Резанов, Данияр Шаяхметов и Рината Султанова. Соревнования на треке стартуют 29 сентября.

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Определен состав и по маунтинбайку. За Казахстан выступят Денис Сергиенко, Евгений Федоров, Татьяна Генелева и Юлия Ли. Старты в этой дисциплине начнутся 24 сентября.

В женскую команду по шоссейному велоспорту вошли Рината Султанова, Виолетта Казакова и Елизавета Склярова. Все три спортсменки примут участие в групповой гонке, а Султанова также выступит в индивидуальной гонке на время.

Мужскую сборную Казахстана на шоссе представят Алексей Луценко, Евгений Федоров и Николя Винокуров. Все трое заявлены на групповую гонку протяженностью 160 километров, а Луценко также выйдет на старт индивидуальной гонки на время.

Отметим, что Луценко и Федоров уже добивались успеха на Азиатских играх. На Играх в Ханчжоу они завоевали золото и серебро соответственно в групповой гонке.