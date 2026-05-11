Казахстан остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Наша команда финишировала на четвертом месте.
Сегодня 2026, 14:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:11Сегодня 2026, 14:11
198Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука стала четвертой на втором этапе Кубка мира в Шанхае (Китай), передает BAQ.KZ.
Виктория Лян и Муса Дильмухамет дошли до финального блока соревнований среди смешанных команд. В матче за бронзовую медаль казахстанские лучники бились против Эстонии.
Победу в противостоянии одержали соперники. Встреча завершилась со счетом 154:153 в пользу эстонцев.
Таким образом, наша команда финишировала на четвертом месте. "Золото" осталось за американцами, которые в финале оказались сильнее Турции.
Также в десятку вошли и женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука. Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова показали девятый результат.
Самое читаемое
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области
- Женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая
- Великие матери степи: женщины, воспитавшие героев Казахстана