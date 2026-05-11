Казахстан остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

Сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука стала четвертой на втором этапе Кубка мира в Шанхае (Китай), передает BAQ.KZ.

Виктория Лян и Муса Дильмухамет дошли до финального блока соревнований среди смешанных команд. В матче за бронзовую медаль казахстанские лучники бились против Эстонии.

Победу в противостоянии одержали соперники. Встреча завершилась со счетом 154:153 в пользу эстонцев.

Таким образом, наша команда финишировала на четвертом месте. "Золото" осталось за американцами, которые в финале оказались сильнее Турции.

Также в десятку вошли и женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука. Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова показали девятый результат.