Казахстан принял решение отказаться от реализации проекта газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак в рамках действующего соглашения о разделе продукции с участием Shell и Eni, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в PSA, оператор проекта не смог принять окончательное инвестиционное решение по строительству завода. В связи с этим казахстанская сторона потребовала завершить все работы по проекту.

В компании отметили, что строительство ГПЗ в рамках действующего соглашения больше не рассматривается. Среди причин — значительное превышение первоначальной сметы, низкая экономическая эффективность проекта, а также увязка его реализации с другими вопросами, не связанными напрямую со строительством завода.

По оценке уполномоченного органа, предложенный оператором вариант оказался нецелесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения.

В то же время Казахстан начал проработку альтернативного проекта газоперерабатывающего завода для переработки карачаганакского газа, что рассматривается как важный шаг для укрепления национальной энергетической безопасности.