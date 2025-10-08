Ряд государственных нормативов продолжает опираться на устаревшие проектные решения, расчетные методы и строительные практики советского периода. Ситуацию должен изменить новый Строительный кодекс,который предусматривает совершенствование нормативной базы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ни для кого не секрет, что система государственных нормативов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в значительной степени сформировалась еще в советский период. И хотя за годы независимости Казахстан проделал большую работу по пересмотру и обновлению нормативной базы, наследие устаревших подходов и методов все еще оказывает влияние на практику проектирования и строительства", – сказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, представляя проект Строительного кодекса в Мажилисе.

С 2010 по 2020 годы была реализована масштабная реформа системы технического регулирования, в рамках которой внедрена система еврокодов, обновлены ключевые нормативно-технические документы с учетом современных требований по безопасности, энергоэффективности и устойчивому развитию.

Тем не менее, по словам министра, ряд государственных нормативов продолжает опираться на устаревшие проектные решения, расчетные методы и строительные практики советского периода, что уже не отвечает текущим вызовам времени, уровню технологий и запросам общества. Это требует системного и постоянного пересмотра нормативной базы, с обеспечением ее актуальности, адаптивности и технологической гибкости.

"В этой связи, в ходе разработки проекта Строительного кодекса особое внимание было уделено системе технического нормирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Кодексом предусматривается создание Национального института технического нормирования, который станет центром разработки, внедрения и сопровождения технических нормативных требований", - подчеркнул Нагаспаев.

Важным нововведением является и передача полномочий по совершенствованию нормативной базы специализированной организации.

Кроме того, предусматривается внедрение профильных технических комитетов по направлениям строительства, архитектуры, инженерных систем, строительных материалов и другим отраслям. Эти комитеты будут состоять из представителей профессионального сообщества, научных организаций, бизнеса и госорганов, обеспечивая экспертную и институциональную основу для устойчивого развития системы нормирования.

Таким образом, создается современная, гибкая и прозрачная система технического регулирования, способная своевременно реагировать на вызовы времени и стимулировать технологическое обновление строительной отрасли.