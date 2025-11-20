В Минске в рамках торгово-экономической миссии Казахстана объявлено о создании Казахстанского торгового дома, который станет постоянной площадкой для продвижения казахстанских товаров на рынке Беларуси, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, проект реализуется поэтапно при координации QazTrade. На первом этапе определяется перечень продукции и ключевые каналы её выхода в белорусскую розницу. В дальнейшем планируется расширение ассортимента, развитие партнёрских программ и открытие офлайн-площадки.

"Мы видим реальный потенциал для роста взаимных поставок. Казахстанские компании готовы осваивать новые ниши, и формируемый механизм позволит делать это более эффективно", — подчеркнул Арман Шаккалиев.

За восемь месяцев 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг 739,5 млн долларов, увеличившись на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Казахстана вырос на 55,2% — до 183,2 млн долларов, импорт белорусских товаров в Казахстан составил 556,3 млн долларов (+11,6%).

Стороны также обсудили промышленную кооперацию, в рамках которой реализуются 12 совместных проектов стоимостью 204 млн долларов, создаются около 1,7 тыс. рабочих мест. На предприятиях казахстанско-белорусского сотрудничества собираются тракторы, комбайны, двигатели, пожарная и коммунальная техника, лифтовое оборудование, карьерная и шахтная техника.

Торговый дом станет инструментом для системного продвижения продукции Казахстана и укрепления экономических связей двух стран.