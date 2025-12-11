Казахстан откроет торговый дом в Тегеране: курс на расширение экспорта
Казахстан и Иран намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил на казахско-иранском бизнес-форуме, в котором он принял участие вместе с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил устойчивый рост взаимной торговли между странами. По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот превысил 340 млн долларов, а в текущем году прогнозируется многократное увеличение.
"Мы договорились о значительном увеличении товарооборота между нашими странами с целью доведения его на первом этапе до 1 млрд долларов, а затем — до 2 млрд долларов. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого", — подчеркнул Токаев.
Одним из ключевых решений стала инициатива открытия Торгового дома Казахстана в Тегеране, который позволит системно поставлять отечественную продукцию на иранский рынок и расширить экспортные возможности страны.
Токаев также отметил укрепление инвестиционных связей: за последние 20 лет Иран вложил в экономику Казахстана свыше 226 млн долларов, а сегодня в республике успешно работают более 350 предприятий с участием иранского капитала.
Глава государства выразил уверенность, что нынешний бизнес-форум станет очередным шагом к расширению экономического сотрудничества и созданию новых совместных проектов.
