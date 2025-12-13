Казахстан запустил два новых высокотехнологичных пункта пропуска — "Казыгурт" на границе с Узбекистаном и "Темир-баба" на границе с Туркменистаном, передает BAQ.KZ. Это часть масштабной программы модернизации приграничной инфраструктуры, которую поручил реализовать Президент Касым-Жомарт Токаев.

На открытии "Казыгурта" присутствовали министр финансов Мади Такиев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. По словам министра, всего в программу входят девять пунктов пропуска — работы на большинстве уже завершены, остальные обновят до конца года. Реконструкцию провели без закрытия движения: сделали временные маршруты, чтобы не создавать очередей. После модернизации границу можно пройти всего за 30 минут, а пропускная способность выросла до тысячи машин в сутки. Поток транспорта уже увеличился в 2,5 раза — с 640 тысяч до 1,5 миллиона автомобилей в год.

"Казыгурт" теперь — это полный набор современных технологий: автоматическая регистрация транспорта, сканеры, рентген, тепловизоры, радиационный контроль и отдельные направления для пешеходов, легковых и грузовых авто. Для фур — автоматизированные коридоры, где контроль проходит без остановки.

Параллельно Казахстан цифровизирует таможню — внедряется система "Keden". Она уже работает с экспресс-грузами и виртуальными складами, а скоро начнёт автоматически оформлять декларации с помощью ИИ. К 2026 году таможня должна стать полностью цифровой.

Идут и другие крупные проекты. Началась реконструкция пункта "Жибек жолы" — здесь появятся два больших пассажирских терминала и удобный комплекс для автомобилей. После модернизации он сможет принимать до 70 тысяч человек в сутки.

А один из самых технологичных проектов — совместный с Китаем "Бахты – Покиту". Китай инвестирует $50 млн в создание автоматизированных логистических центров с беспилотными шаттлами, AGV-терминалами и полной интеграцией цифровых систем двух стран.