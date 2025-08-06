Казахстан расширяет географию поставок своей сельхозпродукции — теперь мясо отечественного производства официально смогут закупать в Ираке, передает BAQ.KZ. Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК сообщил о подписании форм ветеринарных сертификатов с иракской стороной. Договоренности были достигнуты в рамках двусторонних переговоров между профильными службами двух стран. Это открытие не только нового экспортного маршрута, но и знак доверия к казахстанской системе ветеринарного контроля.

Теперь продукция отечественного животноводства — убойный КРС и МРС — может поступать на рынок Ближнего Востока. Подписание сертификатов станет важным шагом в укреплении внешнеэкономических связей и развитии аграрного сектора страны, отметили в ведомстве.

В Комитете подчеркнули, что продолжают работу по согласованию ветеринарно-санитарных требований с другими государствами и оказывают поддержку отечественным экспортерам в продвижении продукции за рубеж.