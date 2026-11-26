На казахстанско-узбекской границе возобновил работу модернизированный пункт пропуска «Жібек жолы» в Туркестанской области. Одновременно обновлённый переход «Гишт-Куприк» открыли на узбекской стороне. Церемония состоялась 25 ноября с участием представителей правительств двух стран. В мероприятии приняли участие министр финансов Казахстана Мади Такиев, председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев и заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Реконструкция существенно изменила инфраструктуру перехода. Здесь построили два пассажирских терминала общей площадью около 10 тысяч квадратных метров: отдельно для въезда и выезда. Для досмотра автомобилей оборудовали навес площадью 6 тысяч квадратных метров. Количество полос для въезжающего транспорта увеличили с двух до шести. Пассажирские и автомобильные потоки теперь разделены, что должно упростить движение на территории пункта пропуска. В терминалах установили 82 кабины паспортного контроля и 20 автоматических систем Qgate.

Также предусмотрены рентгеновские аппараты, сканеры для пассажиров, оборудование радиационного контроля и комплексы для досмотра автобусов и легковых автомобилей. По данным Министерства финансов, в часы пик обновлённый переход сможет обслуживать до 100 тысяч человек в сутки. Необходимость модернизации связана в том числе с большим пассажиропотоком.

В 2024 году через «Жібек жолы» прошли более 11 миллионов человек. Во время закрытия перехода путешественникам приходилось пользоваться альтернативными маршрутами, что увеличивало нагрузку на соседние пункты пропуска.

Совместное открытие «Жібек жолы» и «Гишт-Куприк» продолжает курс президентов наших стран на укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений, — отметил Мади Такиев.

В Минфине рассчитывают, что обновлённая инфраструктура даст дополнительный импульс развитию туризма, автобусных перевозок и деловых связей между Казахстаном и Узбекистаном. По данным ведомства, за десять месяцев 2026 года пропуск автотранспорта на казахстанских границах вырос на 23% и достиг 1,7 миллиона автомобилей. За этот же период таможенные платежи и налоги по стране составили 4,3 триллиона тенге — на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.