В городе Актау состоялось официальное открытие крупнейшего в акватории Каспия контейнерного хаба, реализованного по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Проект завершён досрочно — с опережением намеченного графика, дано начало новой странице в развитии казахстанской логистики, передаёт BAQ.KZ.

Церемонию открытия посетили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководство фонда "Самрук-Казына", "КТЖ", а также представители порта Ляньюньган (КНР), АО "Актауский морской торговый порт" и международные партнёры.

Пропускная способность хаба — 66 тыс. контейнеров в год.

География маршрутов: Китай, Кавказ, Турция, Европа, Средняя Азия.

Проект реализован: KTZ Express + Ляньюньган + Актауский порт.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал конкретные поручения по развитию транспортно-логистической сферы с использованием выгодного географического положения страны. В их числе, важно использование возможностей Мангистауского края — дара природы. Запускаемый сегодня контейнерный хаб — наглядная демонстрация конкретной реализации поручений Президента. Данный проект является важным шагом, который увеличит экономический и стратегический потенциал Казахстана в сфере транспорта и логистики. Кроме того, это создаст новые рабочие места в Мангистауской области и даст толчок развитию экономики. Мы хотели бы поблагодарить граждан, которые изначально взяли на себя инициативу в этом вопросе и способствовали его скорейшему завершению. Уверен, что новый объект будет работать на благо страны", — отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Первый этап проекта уже завершён: получен 100-тысячный контейнер из Китая, началась отладка инфраструктуры. Хаб обеспечит быстрый и устойчивый выход на международные рынки, повысит привлекательность Казахстана как транзитной державы.

Председатель совета директоров АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов подчеркнул, что проект усиливает позиции Казахстана в глобальной логистике и станет примером для будущих международных инициатив.