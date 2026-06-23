Казахстан открыл Торговый дом в Кабуле

Казахстан официально расширил свое экономическое присутствие в Афганистане, открыв в Кабуле Торговый дом. Это уже вторая подобная площадка в стране после запуска аналогичного центра в Герате в 2024 году. Новый проект, реализованный АО «QazTrade» в партнерстве с афганской стороной, призван стать ключевым «окном возможностей» для продвижения казахстанского несырьевого экспорта на 40-миллионном рынке.

Кабульский Торговый дом представляет собой постоянно действующую выставочную площадку, которая выводит сотрудничество двух стран на принципиально новый уровень. Помимо традиционных продуктов питания, здесь открылся полноценный шоурум автомобилей казахстанской сборки с перспективой запуска сервисного обслуживания, а также специализированный склад для системной дистрибуции отечественных лекарств.

Главным экономическим триумфом открытия площадки стало подписание контракта на сумму 18,88 млн долларов США. Казахстанское АО «ШалкияЦинк ЛТД» и афганская Afghan German Bakhtar Company договорились о ежегодных поставках 30 тысяч тонн цинковой руды для обеспечения мощностей металлургического гиганта «Казцинк». Эксперты отмечают, что стабильный рост афганской экономики открывает огромные перспективы для поставок казахстанской техники, оборудования и сервисных услуг в строительной и горнодобывающей отраслях.