Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в США, выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства подчеркнул, что расширенное стратегическое партнерство Казахстана и Соединенных Штатов поступательно развивается, а США остаются одним из ключевых инвесторов в экономику нашей страны.

Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Казахстан высоко оценивает лидерство президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и снижении глобальной напряженности, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что в Казахстане успешно работают более 630 американских компаний, включая Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec и Citibank. США вложили в экономику Казахстана свыше $100 млрд прямых инвестиций. Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на ключевых направлениях сотрудничества с американским бизнесом.

Энергетика . Президент отметил значимость инвестиций Chevron и ExxonMobil в Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а также подчеркнул роль Казахстана как крупнейшего мирового поставщика урана. По его словам, порядка 24% американского импорта урана обеспечивается нашей страной.

Критически важные минералы. Казахстан обладает значительными запасами меди, лития, графита и других ископаемых, необходимых для высокотехнологичной индустрии.

Транспорт и логистика. В партнерстве с компанией Wabtec подписано новое соглашение на $4 млрд. Кроме того, Air Astana и SCAT активно используют самолеты Boeing, и сотрудничество в этой сфере будет расширяться.

АПК. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и входит в топ-10 экспортеров зерна. Президент пригласил американские компании принять участие в развитии агросектора.

Цифровизация и инновации. Казахстан ставит задачу стать полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в ближайшие три года. В экосистеме страны уже активно работают Nvidia, Amazon, Microsoft и Starlink.

Образование и наука. В Казахстане действуют филиалы 33 зарубежных вузов, включая несколько американских университетов. Более 800 стипендиатов программы "Болашак" обучаются в США.

Особое внимание глава государства уделил культурному сотрудничеству, поблагодарив Chevron и Смитсоновский институт за инициативу по созданию Фонда культурного наследия Казахстана.