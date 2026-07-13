Казахстан открывает двери NASA: На Байконуре сделали важный шаг к новому партнерству
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Казахстан и США намерены расширить сотрудничество в космической сфере. На космодроме Байконур заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел рабочую встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом, в ходе которой стороны обсудили совместные научные проекты, спутниковые технологии и подготовку специалистов.
Сегодня на космодроме Байконур состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслана Мадиева с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаредом Айзекманом.
Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-американского сотрудничества в космической сфере. Основное внимание было уделено совместным проектам в области космической науки, астрофизики, спутниковых технологий и дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, участники переговоров рассмотрели возможности расширения взаимодействия между научными организациями и университетами Казахстана и США, включая программы подготовки высококвалифицированных специалистов и развитие коммерческого сотрудничества в космической отрасли.
По словам Жаслана Мадиева, Казахстан заинтересован в долгосрочном практическом взаимодействии с NASA, которое будет направлено на реализацию совместных исследовательских проектов, внедрение инновационных технологий и подготовку кадров нового поколения.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и поручили профильным командам разработать практический план сотрудничества.
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