Казахстан открывает двери NASA: На Байконуре сделали важный шаг к новому партнерству

Казахстан и США намерены расширить сотрудничество в космической сфере. На космодроме Байконур заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел рабочую встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом, в ходе которой стороны обсудили совместные научные проекты, спутниковые технологии и подготовку специалистов.

Сегодня на космодроме Байконур состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслана Мадиева с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаредом Айзекманом.

Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-американского сотрудничества в космической сфере. Основное внимание было уделено совместным проектам в области космической науки, астрофизики, спутниковых технологий и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, участники переговоров рассмотрели возможности расширения взаимодействия между научными организациями и университетами Казахстана и США, включая программы подготовки высококвалифицированных специалистов и развитие коммерческого сотрудничества в космической отрасли.

По словам Жаслана Мадиева, Казахстан заинтересован в долгосрочном практическом взаимодействии с NASA, которое будет направлено на реализацию совместных исследовательских проектов, внедрение инновационных технологий и подготовку кадров нового поколения.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и поручили профильным командам разработать практический план сотрудничества.