В Казахстане не планируется введение обязательного страхования систем искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе регулирования будет действовать только добровольный механизм, поскольку страховой рынок пока не готов к новым продуктам, связанным с ИИ. Об этом в кулуарах Сената заявила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, комментируя положения законопроекта об искусственном интеллекте, передаёт BAQ.KZ.

"У нас для всех систем искусственного интеллекта разного уровня риска — средний, мягкий и так далее — рассматривается только добровольное страхование. Потому что страхового продукта для таких систем сегодня не существует. К обязательному этапу рынок не готов", — пояснила депутат.

Смышляева подчеркнула, что страхование самой системы искусственного интеллекта невозможно, поскольку она не является субъектом права. Ответственность за действия ИИ всегда будет нести человек.

"Мы не страхуем саму систему, потому что она не субъект и не может нести ответственность. Всегда отвечает человек — владелец системы, тот, кто управляет и принимает окончательные решения. Поэтому страховаться может именно он, а не ИИ", — уточнила парламентарий.

По словам депутата, обязательное страхование ИИ не применяется ни в одной стране мира, так как не разработаны актуарные модели и страховые продукты.

"Ни в одной стране мира обязательного страхования для систем искусственного интеллекта сегодня нет. Чтобы ввести обязательство, нужен страховой продукт. Пока его не существует", — отметила она.

Смышляева добавила, что преждевременное ужесточение правил может создать дисбаланс и затормозить развитие отрасли.

"Если при отсутствии страхового продукта вводить обязательство, есть риск, что мы создадим крен в сторону страховых компаний и зарегулируем ещё не родившуюся технологию", — подчеркнула депутат.

Отдельно в законопроекте прописан подход к системам высокой степени автономности, включая беспилотные транспортные средства.

"Если на дороги выйдут беспилотники, страхование для них будет встроено в уже существующую отраслевую модель. То есть страховые компании адаптируют свои продукты, но это не будет относиться только к системам искусственного интеллекта", — пояснила Смышляева.