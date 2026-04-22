Туркестан выдвинут на присвоение статуса культурной столицы ИСЕСКО в 2027 году

В рамках Регионального экологического саммита–2026 Заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с Генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества. Приветствуя гостя, Аида Балаева отметила, что для Казахстана особое значение имеет участие в международных программах и инициативах, направленных на сохранение и продвижение культурного наследия.

«Отмечая наше практическое взаимодействие, хотела бы сообщить, что Ваша инициатива о присвоении одному из городов Казахстана статуса культурной столицы исламского мира получила поддержку Главы государства. В этой связи подтверждаем готовность выдвинуть город Туркестан на присвоение статуса культурной столицы ИСЕСКО в 2027 году», - отметила Аида Балаева.

Отдельное внимание было уделено подготовке совместного плана сотрудничества с рекомендациями и алгоритмами дальнейших действий, направленного на раскрытие потенциала Туркестана не только как духовной столицы тюркского мира, но и как города с высоким туристическим и культурным потенциалом.

Кроме того, отмечена готовность казахстанской стороны подготовить и направить проект совместного плана по сохранению и продвижению наследия исламского мира между Министерством культуры и информации РК и ICESCO, предусматривающего проведение экспертных обсуждений и обучающих программ в сфере подготовки кадров, повышения квалификации специалистов-реставраторов, проведения обучающих семинаров и организации стажировок региональных ученых и экспертов.

Со своей стороны Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил поступательное развитие сотрудничества с Казахстаном и высоко оценил инициативы казахстанской стороны.

В целях же усиления международного продвижения культурного наследия Казахстана в рамках ИСЕСКО Зампремьера предложила провести фестиваль тюркско-исламского орнамента и прикладного искусства, который предполагает организацию выставок и мастер-классов по казахскому орнаменту, ковроткачеству и ювелирному делу.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации совместных проектов, направленных на продвижение культурного наследия и развитие международного гуманитарного сотрудничества.