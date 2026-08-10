Сегодня, 10 августа, Казахстан отмечает День Абая. Дата посвящена памяти поэта, просветителя и мыслителя Абая Кунанбайулы, чьи произведения и «Слова назидания» стали частью культурного наследия страны. К этой дате Министерство науки и высшего образования рассказало, как сегодня изучают творчество Абая, передает BAQ.KZ.

С 2020 по 2027 год в Казахстане реализуются 17 научных проектов, посвященных жизни, языку, литературному и философскому наследию поэта. В работе участвуют 11 университетов и научных организаций из пяти регионов.

Одно из направлений связано с рукописями, которым больше ста лет. Ученые переводят с арабской графики на современную кириллицу рукописи Мурсейта 1905, 1907 и 1910 годов и рукопись Турагула.

Исследователи сопоставляют тексты разных лет, изучают язык Абая и Шакарима, лексику и особенности авторского стиля.

От старых рукописей к цифровому Абаю

Большая часть работы постепенно переходит в цифровой формат. Ученые создают корпус языка Абая, электронные словари и научные базы данных. Разрабатываются системы морфологической и поэтической разметки текстов и веб-приложение, где будут собраны произведения поэта.

Отдельные исследования посвящены концепции «Толық адам», гуманистическим взглядам Абая, его связям с тюркской культурой, наследием Ясави, восточной мыслью, русской и европейской литературой.

Произведения Абая рассматривают и через современные литературоведческие подходы. В одном из проектов его творчество изучают через архетипическую теорию Карла Юнга. Ученые готовят монографии, электронные каталоги и поэтологический тезаурус.

Еще одна работа связана со «Словами назидания». Готовится современный перевод произведения, пересматриваются методики преподавания казахской литературы в школах и разрабатываются новые образовательные программы.

Больше всего исследований сосредоточено в Алматы. В Астане идут три крупных проекта, в том числе посвященные философии Абая. Научная работа ведется и в области Абай, на родине поэта, в Туркестанской и Актюбинской областях.

День Абая отмечается в Казахстане ежегодно 10 августа. Памятная дата была учреждена по инициативе Президента страны.