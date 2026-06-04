4 июня Казахстан отмечает День государственных символов.

Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн, ставшие символами Независимости, суверенитета и национальной идентичности страны. Государственные символы представили миру новое независимое государство – Республику Казахстан.

В 2007 году был принят Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан», который определил их описание, статус и порядок официального использования. Согласно этому закону, ежегодно 4 июня в стране отмечается День государственных символов.

Государственный флаг, Герб и Гимн являются важнейшими атрибутами казахстанской государственности, отражающими историю, ценности и единство народа. Уважительное отношение к символам Независимости остается гражданским долгом каждого казахстанца.