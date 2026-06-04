Казахстан отмечает День государственных символов
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4 июня Казахстан отмечает День государственных символов.
Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн, ставшие символами Независимости, суверенитета и национальной идентичности страны. Государственные символы представили миру новое независимое государство – Республику Казахстан.
В 2007 году был принят Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан», который определил их описание, статус и порядок официального использования. Согласно этому закону, ежегодно 4 июня в стране отмечается День государственных символов.
Государственный флаг, Герб и Гимн являются важнейшими атрибутами казахстанской государственности, отражающими историю, ценности и единство народа. Уважительное отношение к символам Независимости остается гражданским долгом каждого казахстанца.
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